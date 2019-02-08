Злоумышленник пытался вскрыть банкомат при помощи специальных технических средств, но в момент взлома в помещении банка сработала сигнализация...

«Оперативники ОМВД России по району Новокосино задержали подозреваемого в попытке кражи крупной суммы денег», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Новокосино обратился сотрудник банка, который сообщил о попытке совершения хищения денежных средств из банкомата, расположенного в отделении на Новокосинской улице. В момент совершения попытки кражи в банкомате находилось более 2,7 млн рублей.Как установили полицейские, злоумышленник пытался вскрыть банкомат при помощи специальных технических средств, но в момент взлома в помещении банка сработала сигнализация. Злоумышленник немедленно покинул банк вместе с оборудованием для взлома, так и не похитив денежные средства.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Подмосковье. Им оказался ранее судимый 28-летний приезжий.Следствием ОМВД России по району Новокосино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению или покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73