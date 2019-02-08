Злоумышленник сделал вид, что оплатил покупку с помощью мобильного устройства. Вскоре заявительница обнаружила, что денежные средства не были зачислены на ее банковскую карту...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали молодого человека по подозрению в мошенничестве с покупкой телефона», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции обратилась женщина. По ее словам, она разместила в Интернете объявление о продаже смартфона. Через некоторое время нашелся покупатель, который приехал к ней в квартиру на улицу Красный Казанец. Молодой человек сделал вид, что оплатил покупку с помощью мобильного устройства, после чего девушка отдала ему телефон. Через некоторое время заявительница обнаружила, что денежные средства не были зачислены на ее банковскую карту, и обратилась в полицию.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 22-летний приезжий.На данный момент установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного противоправного деяния на территории района Ивановское.По данным фактам следствием ОМВД России по району Вешняки и ОМВД России по району Ивановское возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73