В ходе личного досмотра у молодого человека было обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство – гашиш...

В ходе патрулирования территории сотрудники 1 ОПП ГУ МВД России по г. Москве на Лебедянской улице задержали 26-летнего жителя столицы, подозреваемого в хранении наркотических средств.В ходе личного досмотра у молодого человека было обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство – гашиш, общей массой около 100 граммов.По данному факту следствием ОМВД России по району Бирюлево Восточное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22