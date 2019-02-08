Народный артист Андрей Смоляков оценил работу Владимира Машкова на посту художественного руководителя театра. Новый руководитель Московского театра Табакова освоил огромное хозяйство и начал из него что-то лепить.

Народный артист Андрей Смоляков оценил работу ВладимираМашкова на посту художественного руководителя театра. Новый руководительМосковского театра Табакова освоил огромное хозяйство и начал из него "что-толепить".Весь репертуар театра Табакова сохранен. С приходомВладимира Машкова был поставлен спектакль "Матросская тишина" – егоновый худрук ставил с Олегом Табаковым, еще когда был студентом."Худрук – хороший. Ему досталось очень большоехозяйство. Многие считают, что театр Табакова – это маленький подвальчик, тамуютно и тепло. Нет, это огромное хозяйство – две сцены, школа, там много чего. Владимирсейчас это хозяйство уже освоил и начинает из него что-то лепить", -рассказал Смоляков в эфире онлайн-шоу "ОК на связи!".Народный артист отметил, что поставленная "Матросскаятишина" будет идти три раза в месяц. По словам Смолякова, первые спектаклипрошли очень хорошо. "Было такое впечатление, что зрительский зал стоял поколено в слезах. Это прекрасно", – рассказал актер.Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года, в возрасте 82 лет. Причиной смерти великого актера и режиссера стало онкологическое заболевание.Народный артист России Владимир занял место Олега Табакова втеатре-студии "Табакерка" вскоре после смерти великого артиста, вначале апреля 2018 года. 6 апреля Машков был представлен труппе театра, а черездве недели новый худрук объявил, что намерен переименовать "Табакерку"в ТОТ – Театр Олега Табакова, напоминает "Вокруг ТВ".