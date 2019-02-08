Народный артист Андрей Смоляков оценил работу Владимира
Машкова на посту художественного руководителя театра. Новый руководитель
Московского театра Табакова освоил огромное хозяйство и начал из него что-то
лепить.
Народный артист Андрей Смоляков оценил работу Владимира
Машкова на посту художественного руководителя театра. Новый руководитель
Московского театра Табакова освоил огромное хозяйство и начал из него "что-то
лепить".
Весь репертуар театра Табакова сохранен. С приходом
Владимира Машкова был поставлен спектакль "Матросская тишина" – его
новый худрук ставил с Олегом Табаковым, еще когда был студентом.
"Худрук – хороший. Ему досталось очень большое
хозяйство. Многие считают, что театр Табакова – это маленький подвальчик, там
уютно и тепло. Нет, это огромное хозяйство – две сцены, школа, там много чего. Владимир
сейчас это хозяйство уже освоил и начинает из него что-то лепить", -
рассказал Смоляков в эфире онлайн-шоу "ОК на связи!".
Народный артист отметил, что поставленная "Матросская
тишина" будет идти три раза в месяц. По словам Смолякова, первые спектакли
прошли очень хорошо. "Было такое впечатление, что зрительский зал стоял по
колено в слезах. Это прекрасно", – рассказал актер.
Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года, в возрасте 82 лет. Причиной смерти великого актера и режиссера стало онкологическое заболевание.
Народный артист России Владимир занял место Олега Табакова в
театре-студии "Табакерка" вскоре после смерти великого артиста, в
начале апреля 2018 года. 6 апреля Машков был представлен труппе театра, а через
две недели новый худрук объявил, что намерен переименовать "Табакерку"
в ТОТ – Театр Олега Табакова, напоминает "Вокруг ТВ".