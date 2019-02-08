Пользователи уверены, что знаменитый исполнитель стал постоянным клиентом косметологической клиники. В Сети распространился снимок, на котором Филиппа Киркорова едва можно узнать.

Пользователи уверены, что знаменитый исполнитель стал постоянным клиентом косметологической клиники. В Сети распространился снимокна котором Филиппа Киркорова едва можно узнать.Фотография появилась в четверг, 7 февраля, в Telegram-канале "Только никому". На снимке певец запечатлен вместе с сыном Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Автор поста уверен, что певец явно перестарался с инъекциями красоты. " дошел до косметолога. Очень похоже, что наколол щечки, вставил парочку филлеров. Блеск", – написал он.Создатель канала также добавил шуточный коллаж, в котором сравнил исполнителя с героем Эдди Мерфи в фильме "Чокнутый профессор", вышедшем в прокат в 1996 году. Он предположил, что певец мог бы быть похож на главного персонажа американской ленты, "если бы дошел до солярия".Через несколько часов в Telegram появилась короткая заметка о том, что многие репортеры заметили на лице звезды "следы от уколов" на недавнем светском мероприятии. "Вчера на кинопремьере журналисты его об этом спросили. Поп-король отмахнулся, мол, не уколы, а комары покусали в Маайами", – пояснил он.Напомним, вечером 6 февраля побывал на премьере картины Александра Баршака "Пилигрим". Мероприятие также посетили певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин. Как сообщают очевидцы, исполнитель слегка растерялся, когда увидел звездную пару и отказался сфотографироваться с ними.