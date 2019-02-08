Следствием ОМВД России по району Северное Измайлово окончено производством уголовное дело о краже из квартиры старинной китайской вазы конца XIX века...

Следствием ОМВД России по району Северное Измайлово окончено производством уголовное дело о краже из квартиры старинной китайской вазы конца XIX века.Как установлено в ходе расследования, в 2017 году мужчина, находясь в гостях у своей знакомой, воспользовался моментом, взял ключи от квартиры ее отца, расположенной на 9-й Парковой улице, где позже совершил хищение бронзовой китайской вазы. Ущерб составил более двухсот тысяч рублей.Следствием ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Измайловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73