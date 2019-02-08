При проведении обыска в жилой бытовке по месту фактического проживания одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство – героин...

«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по обвинению двоих участников организованной группы в покушении на сбыт наркотического средства – героина массой около 3 кг», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В январе 2018 года в результате оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве были задержаны двое мужчин. При личном досмотре у них обнаружены и изъяты свертки, в которых находилось вещество, которое, согласно исследованию, содержало в своем составе героин. При проведении обыска в жилой бытовке по месту фактического проживания одного из задержанных полицейские обнаружили и также изъяли наркотическое средство героин. Общая масса изъятого составила около 3 кг.В отношении задержанных граждан были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В отношении задержанных мужчин была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Солнечногорский городской суд для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28