Петра Порошенко обвинили в подготовке к подкупу украинских избирателей. По данным соперника действующего президента на предстоящих выборах, лидер Незалежной направит на покупку голосов 2 миллиарда гривен.

Петра Порошенко обвинили вподготовке к подкупу украинских избирателей. По данным соперникадействующего президента на предстоящих выборах, лидер Незалежной направит напокупку голосов 2 миллиарда гривен.Подготовкой всей системы по закупке голосов избирателейведут первый замглавы администрации президента Виталий Ковальчук и депутатВерховной рады Сергей Березенко. Петр уже дал указание выделить им 2миллиарда гривен (около 74 миллионов долларов)."Порошенко своих денег не даст. Это будут наши с вамиденьги, чтобы купить снова людей и дальше сидеть у "корыта", – заявилв эфире программы "Право на власть" кандидат в президенты Украины АнатолийГриценко.Ранее стало известно, что с подобным заявлением выступила идругая участница президентской гонки – лидер "Батькивщины" ЮлияТимошенко. Национальная полиция Украиныуже открыла уголовное дело по факту возможного подкупа избирателей Петроми его командой, напоминает РИА Новости.Выборы президента Украины 2019 пройдут 31 марта. В списке кандидатов значатся более 30 человек. Петр Порошенко объявил о выдвижении на прошлой неделе и пообещал продолжить курс на вступление в Евросоюз и НАТО.Тем временем в Сети набирает популярность ролик с очередным "подвигом" . Лидера Незалежной хотели спросить о подкупе избирателей, но он поспешил убраться восвояси. Журналисты пытались прорваться к Петру Порошенко, однако охрана президента подойти к нему не позволила.