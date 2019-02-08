Петра Порошенко обвинили в
подготовке к подкупу украинских избирателей. По данным соперника
действующего президента на предстоящих выборах, лидер Незалежной направит на
покупку голосов 2 миллиарда гривен.
Петра Порошенко обвинили в
подготовке к подкупу украинских избирателей. По данным соперника
действующего президента на предстоящих выборах, лидер Незалежной направит на
покупку голосов 2 миллиарда гривен.
Подготовкой всей системы по закупке голосов избирателей
ведут первый замглавы администрации президента Виталий Ковальчук и депутат
Верховной рады Сергей Березенко. Петр уже дал указание выделить им 2
миллиарда гривен (около 74 миллионов долларов).
"Порошенко своих денег не даст. Это будут наши с вами
деньги, чтобы купить снова людей и дальше сидеть у "корыта", – заявил
в эфире программы "Право на власть" кандидат в президенты Украины Анатолий
Гриценко.
Ранее стало известно, что с подобным заявлением выступила и
другая участница президентской гонки – лидер "Батькивщины" Юлия
Тимошенко. Национальная полиция Украины
уже открыла уголовное дело по факту возможного подкупа избирателей Петром
и его командой, напоминает РИА Новости.
Выборы президента Украины 2019 пройдут 31 марта. В списке кандидатов значатся более 30 человек. Петр Порошенко объявил о выдвижении на прошлой неделе и пообещал продолжить курс на вступление в Евросоюз и НАТО.
Тем временем в Сети набирает популярность ролик с очередным "подвигом" . Лидера Незалежной хотели спросить о подкупе избирателей, но он поспешил убраться восвояси. Журналисты пытались прорваться к Петру Порошенко, однако охрана президента подойти к нему не позволила.