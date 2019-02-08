Светлана Зейналова призналась, что ей жизненно необходима работа. Иначе в свободное время популярная ведущая ведет себя не совсем адекватно.

Светлана Зейналова призналась, что ей жизненно необходима работа. Иначе в свободное время популярная ведущая ведет себя не совсем адекватно.Весной прошлого года родила вторую дочь. Но в декрете популярная ведущая не стала засиживаться. Лицо Первого канала призналась, что не может жить без работы."Проводя много времени дома, я нашла у себя кучу болезней, от которых я точно умру, кучу морщин, от которых не умру, но жить уже не так хочется, а потом с удвоенной силой взялась за детей (пока я жива!), и надоела всем друзьям так, что мне кажется многие меня заблокировали (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – призналась в свежем посте на своей страничке в социальной сети Instagram.Работа позволяет ведущей тратить энергию плодотворно и направлять ее в мирное русло. "Мне срочно нужна работа, чтобы мама пришла в себя 😆😆😆 , а пока.... Сегодня утром Саня как обычно притворялась камнем, чтобы ее не поднимали с постели и не идти в школу, а потом села на кровати и вздохнула: "и так еще три месяца – и всееооо..." – "Четыре,"– поправила с энтузиазмом я, – и занятия продолжатся дома...." – рассказала телеведущая.Ошарашенные заявлением поклонники признались, что они в восторге от энергичности . "Светлана! вы очень солнечный человечек! мы так вас ждали из декр.отпуска! нос кверху, " утро" без Вас – скукотень, как бы не обиделись девчонки.Жгите с Тимуром; вся страна Вас любит!!!", "Если вижу вас на 1 с утреца,, всегда смеюсь и говорю, ну, Светлана, опять жжет", "Спасибо Вам за тот позитив, который от Вас исходит, за тот свет, который Вы излучаете!!! Пусть Ваша жизнь всегда будет такой же светлой!!!" – поблагодарили фанаты ведущую.