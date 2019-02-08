В Дни.ру регулярно присылают самые разные истории, которые
невозможно оставить без внимания. Женщина хочет избавиться от ребенка, так как
возлюбленный не оправдал ее ожидания.
В "Дни.ру" регулярно присылают самые разные истории, которые
невозможно оставить без внимания. Женщина хочет избавиться от ребенка, так как
возлюбленный не оправдал ее ожидания.
С мужем вместе уже два года. Сейчас я на 11 неделе. С мужем ещё до беременности говорила на
счёт того, что если это случится, то работать какое-то время не смогу. Он сказал,
что всё понимает и что будет стараться искать работу с большим заработком.
Мы проживаем в сельской местности.
Работы здесь мало, до беременности мы вместе работали у местного предпринимателя,
но работа сезонная. Я с ним завела тему о смене работы снова.
Так как выбор не велик он пал на завод в соседнем городе. Транспорт туда ходит
служебный, официальное устройство и заработная хорошая, но вот муж туда
категорически не хочет идти. Мол на этой работе ему удобно и
спокойно. Я не ожидала такого. Ведь всё же обговаривали.
Мать говорит не ломай себе жизнь.
Делай аборт пока срок позволяет.
Раз он хочет жить как ему
удобно то пусть живёт. Подскажите что делать, я уже ночами не сплю.
Только не кляните за мысль об аборте.
Что делать в такой ситуации? Пишите ответ в комментариях!
Есть
история, которой хотите поделиться? Вам нужен совет? Пишите на info@dni.ru с
пометкой в теме "Реальная история из жизни". Мы опубликуем рассказ
без редактирования, скрыв личные данные.