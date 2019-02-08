В Дни.ру регулярно присылают самые разные истории, которые невозможно оставить без внимания. Женщина хочет избавиться от ребенка, так как возлюбленный не оправдал ее ожидания.

В "Дни.ру" регулярно присылают самые разные истории, которыеневозможно оставить без внимания. Женщина хочет избавиться от ребенка, так каквозлюбленный не оправдал ее ожидания.С мужем вместе уже два года. Сейчас я на 11 неделе. С мужем ещё до беременности говорила насчёт того, что если это случится, то работать какое-то время не смогу. Он сказал,что всё понимает и что будет стараться искать работу с большим заработком.Мы проживаем в сельской местности.Работы здесь мало, до беременности мы вместе работали у местного предпринимателя,но работа сезонная. Я с ним завела тему о смене работы снова.Так как выбор не велик он пал на завод в соседнем городе. Транспорт туда ходитслужебный, официальное устройство и заработная хорошая, но вот муж тудакатегорически не хочет идти. Мол на этой работе ему удобно испокойно. Я не ожидала такого. Ведь всё же обговаривали.Мать говорит не ломай себе жизнь.Делай аборт пока срок позволяет.Раз он хочет жить как емуудобно то пусть живёт. Подскажите что делать, я уже ночами не сплю.Только не кляните за мысль об аборте.Что делать в такой ситуации? Пишите ответ в комментариях!Естьистория, которой хотите поделиться? Вам нужен совет? Пишите на info@dni.ru спометкой в теме "Реальная история из жизни". Мы опубликуем рассказбез редактирования, скрыв личные данные.