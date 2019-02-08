Обстоятельства смерти Александра Сергеевича Пушкина должны быть тщательно изучены. Письмо с такой просьбой, подписанное законодателем, поступило в Следственный комитет. Автор считает, что поэт погиб в результате заговора.

Обстоятельства смерти Александра Сергеевича Пушкина должныбыть тщательно изучены. Письмо с такой просьбой, подписанное законодателем,поступило в Следственный комитет. Автор считает, что поэт погиб в результатезаговора.Многие современники Александра Пушкина высказывалипредположение о том, что его гибель не была случайной. Согласно одной изпопулярных версий, "солнце русской поэзии" мог стать жертвой заговора,напомнил следователям депутат парламента Ленинградской области Владимир Петров.8 февраля парламентарий направил в Следственный комитетписьмо с просьбой расследовать смерть великого русского поэта. Пролить свет наобстоятельства смерти Пушкина следует также по той причине, что он по-прежнемуостается "огромным моральным и культурным авторитетом для россиян",уверен автор письма.Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин скончался 10февраля 1837 года в Санкт-Петербурге. Его смертельно ранил на дуэли Дантес. Поэтапохоронили в Святогорском монастыре Псковской губернии.Петров отметил, что прецедент расследования "исторических"смертей в России уже есть. В частности, ранее Генпрокуратура возобновила дело огибели царской семьи.По словам депутата, территория Черной речки, где убилиПушкина, в 1837 году не входила в состав Санкт-Петербурга, а была "областью"."Теоретически, в 1837 году это былаЛенинградская область", – ответил парламентарий на вопрос журналистов,почему такой запрос инициирован областным заксобранием, передает РИА Новости.