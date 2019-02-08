Обстоятельства смерти Александра Сергеевича Пушкина должны
быть тщательно изучены. Письмо с такой просьбой, подписанное законодателем,
поступило в Следственный комитет. Автор считает, что поэт погиб в результате
заговора.
Обстоятельства смерти Александра Сергеевича Пушкина должны
быть тщательно изучены. Письмо с такой просьбой, подписанное законодателем,
поступило в Следственный комитет. Автор считает, что поэт погиб в результате
заговора.
Многие современники Александра Пушкина высказывали
предположение о том, что его гибель не была случайной. Согласно одной из
популярных версий, "солнце русской поэзии" мог стать жертвой заговора,
напомнил следователям депутат парламента Ленинградской области Владимир Петров.
8 февраля парламентарий направил в Следственный комитет
письмо с просьбой расследовать смерть великого русского поэта. Пролить свет на
обстоятельства смерти Пушкина следует также по той причине, что он по-прежнему
остается "огромным моральным и культурным авторитетом для россиян",
уверен автор письма.
Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин скончался 10
февраля 1837 года в Санкт-Петербурге. Его смертельно ранил на дуэли Дантес. Поэта
похоронили в Святогорском монастыре Псковской губернии.
Петров отметил, что прецедент расследования "исторических"
смертей в России уже есть. В частности, ранее Генпрокуратура возобновила дело о
гибели царской семьи.
По словам депутата, территория Черной речки, где убили
Пушкина, в 1837 году не входила в состав Санкт-Петербурга, а была "областью".
"Теоретически, в 1837 году это была
Ленинградская область", – ответил парламентарий на вопрос журналистов,
почему такой запрос инициирован областным заксобранием, передает РИА Новости.