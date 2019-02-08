Паромная переправа через Керченский пролив возобновила свою работу. Это дало повод злопыхателям в очередной раз заявить о скором крахе Крымского моста. Подключились и некоторые представители ученого сообщества: по их мнению, под трассой начались оползневые процессы, которые могут привести к катастрофе сооружения.

Паромнаяпереправа через Керченский пролив возобновила свою работу. Это далоповод злопыхателям в очередной раз заявить о скором крахе Крымскогомоста. Подключились и некоторые представители ученого сообщества: по ихмнению, под трассой начались оползневые процессы, которые могут привестик катастрофе сооружения.Проектированиеи строительство Крымского моста на его нынешнем месте – большая ошибка,считает старший научный сотрудник Института водных проблем Российскойакадемии наук (РАН), инженер-гидролог Юрий Медовар. В интервьюукраинскому изданию QHA-media он заявил, что последний раз геологическая экспертиза проводилась в Керченском проливе в 1970-е годы.Поего словам, организаций, способных проводить такие серьезныеисследования, не так много. "Те, кто проводили изыскания под насыпьжелезнодорожного моста, "попали" ровно на три миллиарда", – заявилМедовар, добавив, что одна из насыпей для железнодорожной частиКрымского моста оказалась непригодна и ее нужно менять.Геологическуюобстановку в Керченском проливе ученый охарактеризовал как "адскую". Вэтом месте мощная полутвердая глина и грязевой вулканизм, отметилэксперт. "И тут второй момент: мне сказали, что пошли оползневыепроцессы на автомобильном мосту", – заявил Медовар.Ученыйпредупреждает: оползень не остановить. По словам гидролога, можнопровести работы по укреплению, но когда по Крымскому мосту пойдут поездав 5-6 тысяч тонн, то это создаст колоссальную нагрузку на конструкциипереправы. "Склон неизвестно куда может "уплыть", – подчеркнул Медовар.Впрочем,к публикациям про в украинских изданиях стоит относиться снастороженностью. Тамошние журналисты периодически выдают непровереннуюинформацию за непреложную истину и пытаются создать искаженноепредставление о переправе.Поканикто из проехавших по Крымскому мосту не жаловался на состояниетрассы. Кроме того, разговоры про проседание и прочие страшилки, которымпичкают украинские СМИ, не нашли ни одного подтверждения у авторитетныхспециалистов.Автомобильнаячасть была открыта в мае прошлого года. С того моментапо трассе проехали около четырех миллионов автомобилей. К концу текущегогода по переправе пустят грузовые и пассажирские поезда.