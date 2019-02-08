Паромная
переправа через Керченский пролив возобновила свою работу. Это дало
повод злопыхателям в очередной раз заявить о скором крахе Крымского
моста. Подключились и некоторые представители ученого сообщества: по их
мнению, под трассой начались оползневые процессы, которые могут привести
к катастрофе сооружения.
Паромная
переправа через Керченский пролив возобновила свою работу. Это дало
повод злопыхателям в очередной раз заявить о скором крахе Крымского
моста. Подключились и некоторые представители ученого сообщества: по их
мнению, под трассой начались оползневые процессы, которые могут привести
к катастрофе сооружения.
Проектирование
и строительство Крымского моста на его нынешнем месте – большая ошибка,
считает старший научный сотрудник Института водных проблем Российской
академии наук (РАН), инженер-гидролог Юрий Медовар. В интервью
украинскому изданию QHA-media он заявил, что последний раз геологическая экспертиза проводилась в Керченском проливе в 1970-е годы.
По
его словам, организаций, способных проводить такие серьезные
исследования, не так много. "Те, кто проводили изыскания под насыпь
железнодорожного моста, "попали" ровно на три миллиарда", – заявил
Медовар, добавив, что одна из насыпей для железнодорожной части
Крымского моста оказалась непригодна и ее нужно менять.
Геологическую
обстановку в Керченском проливе ученый охарактеризовал как "адскую". В
этом месте мощная полутвердая глина и грязевой вулканизм, отметил
эксперт. "И тут второй момент: мне сказали, что пошли оползневые
процессы на автомобильном мосту", – заявил Медовар.
Ученый
предупреждает: оползень не остановить. По словам гидролога, можно
провести работы по укреплению, но когда по Крымскому мосту пойдут поезда
в 5-6 тысяч тонн, то это создаст колоссальную нагрузку на конструкции
переправы. "Склон неизвестно куда может "уплыть", – подчеркнул Медовар.
Впрочем,
к публикациям про в украинских изданиях стоит относиться с
настороженностью. Тамошние журналисты периодически выдают непроверенную
информацию за непреложную истину и пытаются создать искаженное
представление о переправе.
Пока
никто из проехавших по Крымскому мосту не жаловался на состояние
трассы. Кроме того, разговоры про проседание и прочие страшилки, которым
пичкают украинские СМИ, не нашли ни одного подтверждения у авторитетных
специалистов.
Автомобильная
часть была открыта в мае прошлого года. С того момента
по трассе проехали около четырех миллионов автомобилей. К концу текущего
года по переправе пустят грузовые и пассажирские поезда.