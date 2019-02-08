Лолита Милявская всерьез обеспокоена своим здоровьем. В конце
прошлого года певицу атаковали недуги. Теперь звезда спасается нетрадиционной
медициной.
Лолита Милявская всерьез обеспокоена своим здоровьем. В конце
прошлого года певицу атаковали недуги. Теперь звезда спасается нетрадиционной
медициной.
Гипертония – такой диагноз поставили Милявской врачи. По
признанию певицы, еще совсем недавно артериальное давление постоянно то опускалось, то
поднималось. Из-за недуга приходилось постоянно пить лекарства, а иногда даже
отменять концерты.
К счастью для артистки,
проблему удалось решить. Звезда бросилась к адептам нетрадиционной медицины и
прошла лечение пиявками.
"Шесть сеансов гирудотерапии сотворили чудо. Теперь мое
давление в норме и до концерта, и после, и во время перелетов", – отметила
знаменитость.
Лолита добавила, что перед процедурой посоветовалась с лечащим
врачом, расспросила знакомых, которые уже прошли через врачевание червями. "Я – трус, но
пиявок перенесла спокойно. Поверьте, это лучше капельниц и принятия таблеток
горстями", – подчеркнула Милявская.
Меж тем, после
гипертонии Лолита обнаружила у себя аллергию. Пока звезда не понимает, что
именно вызывает у нее неприятные симптомы. Поначалу вокалистка грешила на клей
для фиксации искусственных ресниц, однако он, как выяснилось, гипоаллергенный. Теперь она ищет спасения от этой напасти.
"Когда возвращаюсь в Москву, у меня начинают течь глаза. Иногда
это случается во время концерта. Вот сегодня я постояла две минуты на балконе,
обтерла лицо снегом, и началось! Хотя до этого два дня не выходила на улицу", -
цитирует Милявскую .