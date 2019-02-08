Лолита Милявская всерьез обеспокоена своим здоровьем. В конце прошлого года певицу атаковали недуги. Теперь звезда спасается нетрадиционной медициной.

Лолита Милявская всерьез обеспокоена своим здоровьем. В концепрошлого года певицу атаковали недуги. Теперь звезда спасается нетрадиционноймедициной.Гипертония – такой диагноз поставили Милявской врачи. Попризнанию певицы, еще совсем недавно артериальное давление постоянно то опускалось, топоднималось. Из-за недуга приходилось постоянно пить лекарства, а иногда дажеотменять концерты.К счастью для артистки,проблему удалось решить. Звезда бросилась к адептам нетрадиционной медицины ипрошла лечение пиявками."Шесть сеансов гирудотерапии сотворили чудо. Теперь моедавление в норме и до концерта, и после, и во время перелетов", – отметилазнаменитость.Лолита добавила, что перед процедурой посоветовалась с лечащимврачом, расспросила знакомых, которые уже прошли через врачевание червями. "Я – трус, нопиявок перенесла спокойно. Поверьте, это лучше капельниц и принятия таблетокгорстями", – подчеркнула Милявская.Меж тем, послегипертонии Лолита обнаружила у себя аллергию. Пока звезда не понимает, чтоименно вызывает у нее неприятные симптомы. Поначалу вокалистка грешила на клейдля фиксации искусственных ресниц, однако он, как выяснилось, гипоаллергенный. Теперь она ищет спасения от этой напасти."Когда возвращаюсь в Москву, у меня начинают течь глаза. Иногдаэто случается во время концерта. Вот сегодня я постояла две минуты на балконе,обтерла лицо снегом, и началось! Хотя до этого два дня не выходила на улицу", -цитирует Милявскую .