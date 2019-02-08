Главный тренер женской сборной России по гандболу и краснодарской Кубани Евгений Трефилов пройдет углубленное обследование перед операцией на сердце. Операция будет проведена в Краснодарской краевой больнице.

Главный тренер женской сборной России по гандболу и краснодарской "Кубани" Евгений Трефилов пройдет углубленное обследование перед операцией на сердце. Операция будет проведена в Краснодарской краевой больнице.Евгений Трефилов был госпитализирован 3 февраля. Врачи обнаружили у тренера проблемы с сердцем, для решения которых потребуется хирургическое вмешательство. Первоначально планировалось, что операция будет проведена в четверг. Но затем врачебный консилиум решил сначала провести углубленное медицинское обследование."Консилиум принял решение не делать операцию в четверг, а перенести ее на10 дней. Необходимо сделать углубленное обследование. Сейчас Трефилов находится на амбулаторном лечении под пристальным наблюдением врачей в великолепном самочувствии", — сказал ТАСС генеральный директор "Кубани" Сергей Вальтер.