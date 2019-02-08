Злоумышленница похитила из сумки у 82-летней москвички денежные средства и личные документы...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Бутырский задержали подозреваемую в краже у 82-летней москвички», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции обратилась жительница столицы с заявлением о краже. По ее словам, в помещении одного из банков столицы, расположенном на улице Милашенкова, она обнаружила пропажу из сумки денежных средств и личных документов.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Руставели задержали подозреваемую. Ею оказалась 38-летняя приезжая. Похищенное частично изъято.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время полицейскими проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29