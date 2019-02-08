Совет Британии посмертно принес извинения писателю Джорджу Оруэллу за неопубликованное эссе В защиту английской кулинарии, написанное в 1946 году. Спустя более 70 лет совет публикует эссе целиком вместе с письмом об отказе.

Совет Великобритании признал необоснованным отказ в публикации эссе Джорджа Оруэлла "В защиту английской кулинарии" в 1946 году. Спустя 70 лет совет посмертно принес свои извинения за отвергнутое произведение величайшего политического писателя Великобритании XX века.В свое время редакторы совета сочли очерк Оруэлла поразительно точным, однако к тексту были всего два "незначительных критических замечания". Одним из них стал рецепт апельсинового джема, который редакторы признали неверным.Сейчас главный аналитик Аласдер Доналдс поясняет, что в те годы совет не допускал к публикации произведения о еде после голодной зимы 1945 года.Как сообщает ТАСС, совет публикует эссе In Defence of English Cooking полностью вместе с обидным письмом об отказе.Джордж Оруэлл – востребованный писатель и публицист в Англии, стал известен после публикации повести "Скотный двор" (1945) и романа "1984" (1949).