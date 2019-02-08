В Сети н утихает скандал вокруг проекта бренда спортивной одежды и инвентаря Reebok #нивкакиерамки. К обсуждению смелой, но довольно спорной идеи, подключилась телеведущая Ксения Собчак. Рассуждающая теледива, неожиданно для всех, раскрыла интимные подробности личной жизни.

В Сети н утихает скандал вокруг проекта бренда спортивной одеждыи инвентаря Reebok #нивкакиерамки. К обсуждению смелой, но довольно спорной идеи,подключилась телеведущая Ксения Собчак. Рассуждающая теледива, неожиданно для всех, раскрыла интимные подробности личной жизни.Популярный у молодежи рэпер Оксимирон, который является российскимлицом Reebok Classic, выразил свое мнение по поводу нашумевшей рекламнойкампании, предлагающей женщинам "пересесть на мужское лицо". "Как главное лицоРибок могу сказать, что им нужно было сесть и подумать", – написал артист всвоем аккаунте-Twitter.На публикацию Оксимирона тут же отреагировала телеведущаяКсения Собчак. "Батя закрыл тему", – написала она в личном Telegram-канале "Кроваваябарыня", заботливо приложив скриншот публикации рэпера. "Люблю окси и без чю, нос чю люблю еще больше. Приду на концерт многозначительно-в лосинах рибок))) (здесьорфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – вставила свои пятькопеек теледива.После Собчак решила рассказать подписчикам о своих предпочтениях в сексе. Ксения заявила, чтово время оральных ласк партнера, любит лежать на спине . "Я вот тут подумала... а если мне в принципе не хочетсясесть кому то на лицо, а хочется удобно лежать на спине когда мне вот это все делают,значит со мной что -то не так, да?))))", – внезапно для всех рассказала о своихсомнениях знаменитость. Отметим, что теледива освещает не все аспекты личной жизни, например, об интрижке с режиссером Константином Богомоловым, которую ей приписывает народная молва, говорить оскандалившаяся теледива наотрез отказывается.Напомним, накануне российское представительство Reebokзапустило проект #нивкакиерамки. Его целью стало избавление от мифов о разделениизанятий на традиционно женские и мужские. Компания призвала представительницпрекрасного пола "пересесть с иглы мужского одобрения на мужскоелицо". Однако идея многим показалась странной и пошлой. В интернете проектжестко раскритиковали.