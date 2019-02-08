Полиция Великобритании разыскивает уже пятерых
подозреваемых по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его
дочери Юлии. Скотланд-Ярд считает, что двое новых отравителей якобы прибыли в
страну по туристическим визам в марте 2018 года и вернулись в Россию.
Полиция Великобритании разыскивает уже пятерых
подозреваемых по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его
дочери Юлии. Скотланд-Ярд считает, что двое новых отравителей якобы прибыли в
страну по туристическим визам в марте 2018 года и вернулись в Россию.
Британские
правоохранители планируют в течение нескольких недель проинформировать
правительство о появлении доказательств своей версии и причастности к громкому
делу еще двух россиян. По их данным, роль новых подозреваемых в отравлении
Скрипалей была намного меньше, чем у их подельников, передает телеканал
Получается,
что так называемые отравители экс-сотрудника ГРУ с дочерью буквально размножаются
на глазах. Только вчера, 7 февраля британские СМИ сообщили, что "российским
агентам" Александру Петрову и Руслану Боширову помогал в отравлении Скрипалей третий подозреваемый.
Якобы, это некий Сергей Федотов – офицер военной разведки.
При этом указывается, что имя и фамилия "агента" вымышленные. В
российском МИД назвали подобные обвинения бездоказательными.
Напомним, отравление экс-агента ГРУ Сергея
Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 года в Солсбери, передает РИА ФАН. Лондон
бездоказательно обвинил в покушении Москву, отметив, что было применено боевое
отравляющее вещество "Новичок". Россия все обвинения опровергла и
потребовала допустить к расследованию своих специалистов. Просьба была
проигнорирована.