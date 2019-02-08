Полиция Великобритании разыскивает уже пятерых подозреваемых по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Скотланд-Ярд считает, что двое новых отравителей якобы прибыли в страну по туристическим визам в марте 2018 года и вернулись в Россию.

Полиция Великобритании разыскивает уже пятерыхподозреваемых по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и егодочери Юлии. Скотланд-Ярд считает, что двое новых отравителей якобы прибыли встрану по туристическим визам в марте 2018 года и вернулись в Россию.Британскиеправоохранители планируют в течение нескольких недель проинформироватьправительство о появлении доказательств своей версии и причастности к громкомуделу еще двух россиян. По их данным, роль новых подозреваемых в отравленииСкрипалей была намного меньше, чем у их подельников, передает телеканалПолучается,что так называемые отравители экс-сотрудника ГРУ с дочерью буквально размножаютсяна глазах. Только вчера, 7 февраля британские СМИ сообщили, что "российскимагентам" Александру Петрову и Руслану Боширову помогал в отравлении Скрипалей третий подозреваемый.Якобы, это некий Сергей Федотов – офицер военной разведки.При этом указывается, что имя и фамилия "агента" вымышленные. Вроссийском МИД назвали подобные обвинения бездоказательными.Напомним, отравление экс-агента ГРУ СергеяСкрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 года в Солсбери, передает РИА ФАН. Лондонбездоказательно обвинил в покушении Москву, отметив, что было применено боевоеотравляющее вещество "Новичок". Россия все обвинения опровергла ипотребовала допустить к расследованию своих специалистов. Просьба былапроигнорирована.