Дуэт российских легионеров Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин и Евгений Кузнецов принесли своему клубу победу над Колорадо Эвеланш со счетом 4:3 в рамках очередного игрового дна регулярного чемпионата. На двоих хоккеисты набрали в матче пять очков.

Дуэт российских легионеров "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов принесли своему клубу победу над "Колорадо Эвеланш" со счетом 4:3 в рамках очередного игрового дна регулярного чемпионата. На двоих хоккеисты набрали в матче пять очков.Россияне принялись тащить "кэпз" при ничейном счете 1:1. Для начала Овечкин сделал ассист на Кузнецова, который забил свою первую шайбу в матче. Позже уже Евгений сделал голевую передачу, в результате которой забил Мэтт Нисканен.Впрочем, соперники из "эвс" смогли отыграться и перевести игру в овертайм. И в дополнительное время свое веское слово вновь взяли россияне: Овечкин вновь своевременно отдал пас на Кузнецова и тот поразил ворота соперника и вырвал победу для своего клуба. Именно он и был признан первой звездой матча.Отметим, что помимо них в матче приняли и другие российские хоккеисты: одноклубнику Кузнецова и Овечкина Дмитрию Орлову отметиться результативными действиям за 23 минуты 1 секунду не удалось. За "Колорадо" сыграл голкипер Семен Варламов, отразивший 38 бросков по своим воротам из 42, а Никита Задоров покинул лед без голевых действий.