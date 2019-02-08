Вокруг актера Владимира Зеленского кипят страсти. Украинская полиция возбудила уголовное дело по заявлению одного из кандидатов в президенты. Причины - нарушение неприкосновенности личной жизни. СМИ Незалежной утверждают, что речь идет о юмористе.

Вокругактера Владимира Зеленского кипят страсти. Украинская полиция возбудилауголовное дело по заявлению одного из кандидатов в президенты. Причины -нарушение неприкосновенности личной жизни. СМИ Незалежной утверждают, что речь идет о юмористе.сообщении МВД Украины говорится, что один из кандидатов в президенты 7февраля обратился в правоохранительные органы и заявил о слежке за ним иего сотрудниками в Одессе на фестивале "Лига смеха" с 30 января по 4февраля. Наблюдение осуществляли неизвестные лица на двенадцатиавтомобилях.Поданным украинских СМИ, речь идет о юмористе Владимире Зеленском,который в настоящее время активно ведет предвыборную кампанию, сообщает .Правоохранительные органы начали досудебное расследование.Выборыпрезидента Украины – 2019 пройдут 31 марта. Владимир Зеленский объявил овыдвижении в телеобращении к гражданам страны в канун нового года.Юмористуже успел заручиться поддержкой большинства избирателей. По даннымпоследних соцопросов, за актера готовы проголосовать 19% тех, кто придетк избирательным урнам. Ближайшие преследователи Зеленского – бывшийпремьер-министр Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко -набирают 18,2% и 15,1% голосов соответственно.формированию предвыборной программы шоумен решил привлечь простыхукраинцев. предложил им назвать пять главных проблем страны, атакже рассказать о своих зарплатах, пенсиях и стипендиях.Экспертыдают актеру неплохие шансы на победы, но предупреждают, что у того нетдостаточного количества сторонников в регионе, которые могли бы пресечьфальсификации при голосовании и подсчете. Кроме того, за Зеленскогособирается голосовать в основном молодежь, тогда как люди старшихвозрастов предпочитают других кандидатов.Междутем в СМИ появилось пророчество, приписываемое болгарской провидицеВанге. Она якобы предсказала победу . Однако даже если актерсядет в президентское кресло, то выполнить свои обещания не сможет,говорила прорицательница.