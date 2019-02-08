Вокруг
актера Владимира Зеленского кипят страсти. Украинская полиция возбудила
уголовное дело по заявлению одного из кандидатов в президенты. Причины -
нарушение неприкосновенности личной жизни. СМИ Незалежной утверждают, что речь идет о юмористе.
Вокруг
актера Владимира Зеленского кипят страсти. Украинская полиция возбудила
уголовное дело по заявлению одного из кандидатов в президенты. Причины -
нарушение неприкосновенности личной жизни. СМИ Незалежной утверждают, что речь идет о юмористе.
В
сообщении МВД Украины говорится, что один из кандидатов в президенты 7
февраля обратился в правоохранительные органы и заявил о слежке за ним и
его сотрудниками в Одессе на фестивале "Лига смеха" с 30 января по 4
февраля. Наблюдение осуществляли неизвестные лица на двенадцати
автомобилях.
По
данным украинских СМИ, речь идет о юмористе Владимире Зеленском,
который в настоящее время активно ведет предвыборную кампанию, сообщает .
Правоохранительные органы начали досудебное расследование.
Выборы
президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. Владимир Зеленский объявил о
выдвижении в телеобращении к гражданам страны в канун нового года.
Юморист
уже успел заручиться поддержкой большинства избирателей. По данным
последних соцопросов, за актера готовы проголосовать 19% тех, кто придет
к избирательным урнам. Ближайшие преследователи Зеленского – бывший
премьер-министр Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко -
набирают 18,2% и 15,1% голосов соответственно.
К
формированию предвыборной программы шоумен решил привлечь простых
украинцев. предложил им назвать пять главных проблем страны, а
также рассказать о своих зарплатах, пенсиях и стипендиях.
Эксперты
дают актеру неплохие шансы на победы, но предупреждают, что у того нет
достаточного количества сторонников в регионе, которые могли бы пресечь
фальсификации при голосовании и подсчете. Кроме того, за Зеленского
собирается голосовать в основном молодежь, тогда как люди старших
возрастов предпочитают других кандидатов.
Между
тем в СМИ появилось пророчество, приписываемое болгарской провидице
Ванге. Она якобы предсказала победу . Однако даже если актер
сядет в президентское кресло, то выполнить свои обещания не сможет,
говорила прорицательница.