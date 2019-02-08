В Сети появилась видеозапись драки пенсионеров за просроченные продукты. Ролик появился на Youtube-канале бывшего депутата Верховной Рады Украины Алексея Журавко.

В Сети появилась видеозапись драки пенсионеров запросроченные продукты. Ролик появился на Youtube-канале бывшего депутата Верховной Рады Украины Алексея Журавко.Как сообщает автор видео, инцидент произошел в Киеве возлемагазина "Великая кишеня". По мнению политика,пенсионеры живут бедно из-за нынешнего киевского режима. "Конечно же, это страшно, ведь эти люди незаслужили такого отношения к себе. Они отдавали свое здоровье именно Родине, ачто же сегодня они получили взамен?", – написал возмущенный депутат.Журавко призвал всех граждан Украины сделать все возможное, чтобы на "помойке не оказалась вся страна". "Я считаю виновными во всем, что сейчаспроисходит в Украине, самых главных предводителей Майдана – Порошенко,Пашинского, Тимошенко, Кличко, Турчинова, Ляшко и других. Они именно к этомустремились и успешно справились с поставленной перед ними задачей. Еще раз задумайтесь!", – цитирует политика .