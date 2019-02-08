В Сети появилась видеозапись драки пенсионеров за
просроченные продукты. Ролик появился на Youtube-канале бывшего депутата Верховной Рады Украины Алексея Журавко.
В Сети появилась видеозапись драки пенсионеров за
просроченные продукты. Ролик появился на Youtube-канале бывшего депутата Верховной Рады Украины Алексея Журавко.
Как сообщает автор видео, инцидент произошел в Киеве возле
магазина "Великая кишеня". По мнению политика,
пенсионеры живут бедно из-за нынешнего киевского режима. "Конечно же, это страшно, ведь эти люди не
заслужили такого отношения к себе. Они отдавали свое здоровье именно Родине, а
что же сегодня они получили взамен?", – написал возмущенный депутат.
Журавко призвал всех граждан Украины сделать все возможное, чтобы на "помойке не оказалась вся страна". "Я считаю виновными во всем, что сейчас
происходит в Украине, самых главных предводителей Майдана – Порошенко,
Пашинского, Тимошенко, Кличко, Турчинова, Ляшко и других. Они именно к этому
стремились и успешно справились с поставленной перед ними задачей. Еще раз задумайтесь!", – цитирует политика .