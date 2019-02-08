11 февраля в Киев прилетят первые российские наблюдатели для мониторинга предстоящих выборов президента Украины. Наблюдатели состоят в миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

11 февраля в Киев прилетят первые российские наблюдатели для мониторинга предстоящих выборов президента Украины. Наблюдатели состоят в миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).По данным "Коммерсанта", первыми прилетят Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права.Издание уточняет, что кандидатуры Богдановой и Борисовой вряд ли были выбраны случайно. Мужчин из России украинские пограничники часто разворачивают, объясняя это соображениями безопасности или вовсе без объяснения причин, передает "Интерфакс".О том, что наблюдателей будут фильтровать по принципу гражданства, еще 9 января объявил глава МИД Украины Павел Климкин. В феврале президент Петр Порошенко заявил, что отдаст приказ пограничникам не пускать в страну россиян, которые будут находиться в составе наблюдателей ОБСЕ.7 февраля депутаты Верховной рады Украины одобрили закон, запрещающий россиянам, а также лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на любых украинских выборах.Из Вашингтона (в лице спецпредставителя США по Украине Курта Волкера) Киеву уже намекнули, что заигрываться в демократию всё же не стоит: "Украине нужны наблюдатели БДИПЧ, чтобы доказать, что они придерживаются демократических стандартов. В противном случае это позволяет людям ставить под сомнение выборы".О том, как ведут себя украинские политики перед выборами, смотрите передачу "Вечер с Владимиром Соловьевым".