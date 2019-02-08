Накануне певица Слава обрушилась на ведущего Андрея Малахова в соцсетях. Однако через несколько часов изобличающий шоумена пост пропал. Артистка объяснила почему так произошло.

Накануне певица Славаобрушилась на ведущего Андрея Малахова в соцсетях. Однако через несколько часовизобличающий шоумена пост пропал. Артистка объяснила почему так произошло.Исполнительница заявила,что от слов сказанных ранее не отказывается. Ролик пропал из ее Instagramтолько потому, что она не хочет копить негатив в личном аккаунте.Артистка хочет, чтобы постына ее страничке были добрыми и несли только радость. "Негативные минутки, держатьсявсего сутки!!!пока их не подхватят все СМИ, а потом я их удаляю ,чтобы когда выпросматриваете мой Инстаграм у вас было только хорошее и позитивное настроение!!!!! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала артистка под публикацией.Напомним, популярнаяисполнительница Слава сейчас отдыхает на Мальдивах. У артистки наконец выдаласьсвободная минутка, и она решила включить российский канал. То, что она тамувидела привело ее в ужас. Звезда посмотрела программу Андрея Малахова иразразилась гневной отповедью в Сети.Слава заявила, что такимпрограммам не место на телевидении. "Ты просто вгоняешь нас в ад и депрессняк.Андрюша, стоп!" – эмоционально писала она.