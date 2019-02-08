Накануне певица Слава
обрушилась на ведущего Андрея Малахова в соцсетях. Однако через несколько часов
изобличающий шоумена пост пропал. Артистка объяснила почему так произошло.
Накануне певица Слава
обрушилась на ведущего Андрея Малахова в соцсетях. Однако через несколько часов
изобличающий шоумена пост пропал. Артистка объяснила почему так произошло.
Исполнительница заявила,
что от слов сказанных ранее не отказывается. Ролик пропал из ее Instagram
только потому, что она не хочет копить негатив в личном аккаунте.
Артистка хочет, чтобы посты
на ее страничке были добрыми и несли только радость. "Негативные минутки, держаться
всего сутки!!!пока их не подхватят все СМИ, а потом я их удаляю ,чтобы когда вы
просматриваете мой Инстаграм у вас было только хорошее и позитивное настроение!!!!! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала артистка под публикацией.
Напомним, популярная
исполнительница Слава сейчас отдыхает на Мальдивах. У артистки наконец выдалась
свободная минутка, и она решила включить российский канал. То, что она там
увидела привело ее в ужас. Звезда посмотрела программу Андрея Малахова и
разразилась гневной отповедью в Сети.
Слава заявила, что таким
программам не место на телевидении. "Ты просто вгоняешь нас в ад и депрессняк.
Андрюша, стоп!" – эмоционально писала она.