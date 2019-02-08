По
инициативе Единой России в Калужской области в два раза будет увеличен материнский капитал. Сегодня при
рождении третьего и последующих детей мамы в этом регионе получают 50 тысяч
рублей.
По
инициативе "Единой России" в Калужской области в два раза будет увеличен материнский капитал. Сегодня при
рождении третьего и последующих детей мамы в этом регионе получают 50 тысяч
рублей.
С 2011 года в области установлена дополнительная мера
социальной поддержки при рождении третьего ребенка или последующих детей. Сумма
регионального материнского капитала составляет 50 тысяч рублей.
Местное отделение партии выступило с инициативой увеличить
эту сумму до 100 тысяч. На заседании комитета по социальной политике местного
Заксобрания эту идею поддержали единогласно все депутаты. Уже в 2019 году более
двух тысяч человек смогут получить ощутимую поддержку.
"Решение об утверждении регионального проекта
"Финансовая поддержка семей при рождении детей в рамках национального проекта
демографии" очень актуально. Для обеспечения стимулирования рождаемости в
Калужской области предложено увеличить размер материнского капитала при
рождении третьего и последующих детей до 100 тысяч рублей", – сказала региональный
координатор партийного проекта "Крепкая семья" Полина Клочинова.
Проект "Крепкая семья"
направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей, на создание
условий для благополучного детства. Координирует проект депутат Госдумы Ольга Окунева, его общественный
совет возглавляет депутат Ольга Баталина.