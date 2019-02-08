По инициативе Единой России в Калужской области в два раза будет увеличен материнский капитал. Сегодня при рождении третьего и последующих детей мамы в этом регионе получают 50 тысяч рублей.

Поинициативе "Единой России" в Калужской области в два раза будет увеличен материнский капитал. Сегодня прирождении третьего и последующих детей мамы в этом регионе получают 50 тысячрублей.С 2011 года в области установлена дополнительная мерасоциальной поддержки при рождении третьего ребенка или последующих детей. Суммарегионального материнского капитала составляет 50 тысяч рублей.Местное отделение партии выступило с инициативой увеличитьэту сумму до 100 тысяч. На заседании комитета по социальной политике местногоЗаксобрания эту идею поддержали единогласно все депутаты. Уже в 2019 году болеедвух тысяч человек смогут получить ощутимую поддержку."Решение об утверждении регионального проекта"Финансовая поддержка семей при рождении детей в рамках национального проектадемографии" очень актуально. Для обеспечения стимулирования рождаемости вКалужской области предложено увеличить размер материнского капитала прирождении третьего и последующих детей до 100 тысяч рублей", – сказала региональныйкоординатор партийного проекта "Крепкая семья" Полина Клочинова.Проект "Крепкая семья"направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей, на созданиеусловий для благополучного детства. Координирует проект депутат Госдумы Ольга Окунева, его общественныйсовет возглавляет депутат Ольга Баталина.