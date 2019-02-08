Эту статистику озвучил директор облздрава Алексей Мозалёв

Эту статистику озвучил директор облздрава Алексей МозалёвС начала эпидемического периода по начало февраля этого года в 33-м регионе за медицинской помощью с симптомами простуды обратились 190 тысяч человек (это 13,77% от общего числа жителей области), из них - 9 тысяч детей. Первоначально диагноз «грипп» поставили 134 пациентам, и только у 128 он подвердился в результате лабораторных исследований. Смертельных случаев не было. Эту статистику привел директор облздрава Алексей Мозалёв.По Владимирской области «ходят» 2 штамма вируса — A/H1N1 («свиной грипп») и A/H3N2 («гонконгский грипп»). Показатель заболеваемости гриппом составляет 100,4 случая на 10 тысяч человек.