Бывший муж актрисы Марии Порошиной актер Гоша Куценко дал откровенное интервью. Артист заявил, что ему не дают творчески развиваться.

Бывший муж актрисы Марии Порошиной актер Гоша Куценко дал откровенное интервью. Артист заявил, что ему не дают творчески развиваться.Вот уже на протяжении нескольких лет позиционирует себя как певец. Он записывает песни, снимает клипы. Артист сделал совместные треки с певицами Елкой, Ириной Забиякой, Кети Топурией."Музыка – это возможность расслабиться. Я уверен, что мои песни должны понравиться. Вот в кино я постоянно играл далеко не красавцев! Но меня любят зрители. Потому что для артиста важна душа. Красота, конечно, как известно, спасет мир. Но лучше красивой души нет ничего. Так и в музыке. У меня очень хорошие и красивые песни. Я горжусь ими", – заявил бывший муж Марии Порошиной.Однако мало кто из аудитории может вспомнить хоть одну музыкальную композицию . Певец убежден, что всему виной отсутствие интереса эстрадных боссов, отвечающих за появление песен в эфире. "Мои песни почти никуда не берут. На радио попасть очень сложно: радийная мафия не пускает. Это известная вещь, тем более что я артист! Коррупция, подкупы, угрозы, рэкет, ночные звонки, компромат. В шоу-бизнесе, оказывается, все, как положено", – цитирует Гошу Куценко .Впрочем, артист не теряет присутствия духа. Совсем скоро состоится премьера его первого полнометражного фильма "Балканский рубеж". Картина повествует о марш-броске десантников и о косовских событиях, посвященная 20-летию бомбардировок Белграда. Снята она в жанре политический боевик.