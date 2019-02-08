Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова выпустили из изолятора. Он подозревается в изготовлении взрывных устройств.

Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова выпустили из изолятора.Как сообщила ТАСС его адвокат Светлана Сидоркина, ему не избрали никакой меры пресечения.25-летний Мифтахов и пять студентов МГУ были задержаны 1 февраля. Они подозреваются в изготовлении взрывных устройств. Также все они входят в анархистскую ячейку. Позднее полиция отпустила студентов. При этом они остаются в статусе свидетелей по делу.Мифтахов приехал на учебу в Москву из Татарстана. При задержании он признался в том, что изготавливал бомбы и даже испытывал их несколько раз в парке университета. В квартире его при обыске был обнаружен арсенал оружия, следы взрывчатки и анархистская литература.Однако потом адвокат аспиранта сказала, что он не давал никаких признательных показаний. А сам Мифтахов заявил, что в полиции его пытали.