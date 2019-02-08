Гоген Солнцев с ужасом
вспоминает печальный опыт участия в телестройке. Шоумен много раз пожалел, что когда-то
был участником шоу Дом-2.
Гоген Солнцев с ужасом
вспоминает печальный опыт участия в телестройке. Шоумен много раз пожалел, что когда-то
был участником шоу "Дом-2".
Гоген начал свой творческий
путь в 2008 году с участия молодежного шоу "Пятеро в отрыве", которое
транслировалось на MTV. Шоумен эксплуатировал тогда
образ Мэрилина Мэнсона, чем очень запомнился зрителям.
После знаменитость пригласили
на "Дом-2". Гоген пробыл там относительно недолго, он так и не смог
адаптироваться на проекте.
"Это огромный стресс, когда
тебя круглосуточно снимают камеры. Голова вообще не отключается и начинается
какое-то помешательство. Вообще, многие выходят оттуда с манией преследования.
Думают, что их все время снимают", – рассказал Солнцев.
Он признался, что выбивал мобильные телефоны из рук прохожих, ему мерещилось, что они пытаются фотографировать. "Понимаете, насколько я выгляжу психопатом?" – добавил он.
По словам Гогена, участие в
телестройке не принесло ему славы, а только добавило проблем. Он проклинает тот
день, когда согласился прийти на "Дом-2".
"Когда я вышел с
телестройки, то столкнулся с тем, что меня никуда не брали. Мне везде отказывали,
я не мог найти себе нормальную работу. Устроился только продавцом театральных
билетов, но безуспешно. Ни о каком творческом развитии не было и речи. Как
только мое участие забылось, все начало налаживаться", – рассказал Солнцев .