Гоген Солнцев с ужасом вспоминает печальный опыт участия в телестройке. Шоумен много раз пожалел, что когда-то был участником шоу Дом-2.

Гоген Солнцев с ужасомвспоминает печальный опыт участия в телестройке. Шоумен много раз пожалел, что когда-тобыл участником шоу "Дом-2".Гоген начал свой творческийпуть в 2008 году с участия молодежного шоу "Пятеро в отрыве", котороетранслировалось на MTV. Шоумен эксплуатировал тогдаобраз Мэрилина Мэнсона, чем очень запомнился зрителям.После знаменитость пригласилина "Дом-2". Гоген пробыл там относительно недолго, он так и не смогадаптироваться на проекте."Это огромный стресс, когдатебя круглосуточно снимают камеры. Голова вообще не отключается и начинаетсякакое-то помешательство. Вообще, многие выходят оттуда с манией преследования.Думают, что их все время снимают", – рассказал Солнцев.Он признался, что выбивал мобильные телефоны из рук прохожих, ему мерещилось, что они пытаются фотографировать. "Понимаете, насколько я выгляжу психопатом?" – добавил он.По словам Гогена, участие втелестройке не принесло ему славы, а только добавило проблем. Он проклинает тотдень, когда согласился прийти на "Дом-2"."Когда я вышел стелестройки, то столкнулся с тем, что меня никуда не брали. Мне везде отказывали,я не мог найти себе нормальную работу. Устроился только продавцом театральныхбилетов, но безуспешно. Ни о каком творческом развитии не было и речи. Кактолько мое участие забылось, все начало налаживаться", – рассказал Солнцев .