Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала Петра Порошенко кандидатом на пост главы государства.

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала Петра Порошенко кандидатом на пост главы государства, передает РИА Новости. О своем намерении баллотироваться на второй срок самовыдвиженцем Порошенко объявил 29 января, а документы в ЦИК подал 3 февраля.Всего же комиссия зарегистрировала более 30 кандидатов на пост главы государства. Выборы на Украине пройдут 31 марта.Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович высказал мнение, что Порошенко не удастся победить на выборах без фальсификаций.