Странный ролик появился на ресурсе Reddit. После его просмотра некоторые зрители чувствуют недомогание.

Странный ролик появился на ресурсе Reddit.После его просмотра некоторые зрители чувствуют недомогание.Наполуминутном видео демонстрируются белые неровные линии, которые разрезаютчерный фон, передает телеканал . Ролик быстро разошелся по интернету. Рядпользователей Сети отметили, что испытали от него сильную головную боль,нехватку кислорода, страх, дрожание конечностей и тошноту.Есть и те, кто никаких негативных ощущений не испытал. Онисчитают, авторы этого видео просто захотели хайпануть, заявив о том, что роликвызывает реальную физическую боль.