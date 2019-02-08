Алена Кравец, Ольга Казаченко, Анна Калашникова, Виталина Цымбалюк-Романовская – их имена у всех на устах. Молодые, амбициозные, красивые – их называют главными светскими львицами страны. Приход каждой их них на то или иное мероприятие сразу поднимает его статус и престиж.

Алена Кравец, Ольга Казаченко, Анна Калашникова, Виталина Цымбалюк-Романовская – их имена у всех на устах. Молодые, амбициозные, красивые – их называют главными светскими львицами страны. Приход каждой их них на то или иное мероприятие сразу поднимает его статус и престиж.Виталина Цымбалюк-Романовская тонко разбирается в искусстве. "Святая к музыке любовь", как пела Алла Пугачева, в свое время и свела киевскую пианистку Арменом Джигарханяном. Потом неблагодарный актер плюнул в красавицу-жену, но она не погибла, не пропала. Напротив, расцвела, раскрыла всю свою женственность, стала выходить в свет, покоряя красотой, сексуальностью и статью.Театр "Геликон-опера" считается в Москве очень престижным для посещения, там всегда аншлаги и очень приличная публика. Ведь каждый спектакль здесь становится громким событием. На премьеру сложнейшего по музыке моноспектакля "Человеческий голос", где блистала Тамара Гвердцители, были приглашены телеведущие Ангелина Вовка и Светлана Зейналова, тренер по фигурному катанию Елена Чайковская, актрисы Алена Яковлева и Анастасия Макеева.пришла в компании звездного адвоката – Ларисы Широковой, которая ведет все ее дела. Простые люди с ними фотографировали, желали сил, целовали им руки и называли "лучом света в темном царстве". И Виталине, и Ларисе такая поддержка сегодня очень важна."А как же Прохор? Почему вы сегодня с женщиной развлекаетесь?" – поинтересовался корреспондент "Дни.Ру" у прославленной киевской пианистки. "Он сейчас отдыхает за границей, а не могу выехать, поскольку нахожусь под подпиской о невыезде, – вдохнула Виталина. – Но иногда важно побыть в разлуке, чтобы успеть соскучиться и потом с новой силой броситься в омут любви. У нас с Прохором большие планы на эту весну, так что пусть набирается сил".