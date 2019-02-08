Подвыпивший крымчанин опоздал на рейс в Санкт-Петербург и от досады принялся оскорблять персонал воздушной гавани Симферополя, а после и прибывших на место стражей порядка. Один из полицейских снял вызывавшего его на бой дебошира на видео.

Подвыпивший крымчанин опоздал на рейс в Санкт-Петербург и от досады принялся оскорблять персонал воздушной гавани Симферополя, а после и прибывших на место стражей порядка, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Один из полицейских снял вызывавшего его на бой дебошира на видео.Инцидент произошел в минувшую среду, 6 февраля, когда 37-летний пассажир попытался в спешке пройти все формальности и успеть на свой рейс. В ручной клади у него обнаружилась бутылка вина, которую мужчина отказался сдавать или перекладывать в чемодан, а попросту разбил на глазах у персонала.Опоздание на рейс он решил отметить в кафе в стерильной зоне, но обида еще не отступила, а потому свой гнев мужчина выплеснул на официантов, а затем и на вызванных ими полицейских."Это моя страна! Ты здесь стоишь сержант, а я офицер. Клянусь, ненавижу вас, потому что вы по-мужски по жизни не можете делать. Вам только деньги!" — негодовал оставшийся на земле пассажир.По пути в отделение он предложил стражу порядка выйти и сразиться один на один, приободрив его тем, что тот при любом исходе боя будет молодцом.Дебоширу выписали штраф на 2,5 тысячи рублей, но в ближайшие дни он может стать фигурантом уголовного дела за оскорбление представителя власти.