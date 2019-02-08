В Воронеже задержали 32-летнего преступника, разыскиваемого с апреля прошлого года за кражу. Мужчина скрывался у своего знакомого, а когда увидел полицейских, то попытался скрыться от них через окно на 4 этаже. Беглеца спасли, заковали в наручники и отвезли в участок.

В Воронеже задержали 32-летнего преступника, разыскиваемого с апреля прошлого года за кражу. Мужчина скрывался у своего знакомого, а когда увидел полицейских, то попытался скрыться от них через окно на 4 этаже.Инцидент произошел сегодня, 7 февраля, на улице Красных Зорь в одном из жилых домов. Для спасения мужчины, рискующего сорваться с 4 этажа, под окном развернули куб жизни — воздушную подушку, смягчающую падение.Затем полицейские подогнали автовышку, сняли беглеца с подоконника, надели на него наручники и отвезли в участок.Выяснилось, что мужчину разыскивали за крупную кражу, совершенную им еще в 2016 году в Аннинском районе.