Сотрудниками МВД задержан налетчик, совершивший вооруженное нападение на заправку на трассе М-4. Ранее 52-летний мужчина судим не был, преступление, по его словам, он совершил, чтобы отдать долг.

Сотрудниками МВД задержан налетчик, совершивший вооруженное нападение на подмосковную заправку, расположенную на трассе М-4 неподалеку от деревни Барабаново, сообщает пресс-служба ведомства.Перед совершением преступления мужчина замаскировался — нахлобучил свою шапку на глаза и нос, став похожим на Робокопа из одноименного фильма. Затем он зашел в помещение, выстрелил из ружья в потолок и потребовал деньги.Сотрудник заправки опустошил кассовый аппарат, выдал налетчику купюры и пакет для них, после чего преступник не торопясь ушел вместе с похищенными деньгами.Вскоре личность налетчика была установлена. Им оказался 52-летний местный житель. При обыске было найдено и оружие.Вину свою ранее не судимый мужчина не отрицал. По его словам, преступление он совершил, чтобы отдать долг.В настоящее время подозреваемый находится под арестом. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".