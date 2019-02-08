Российская исполнительница родила дочь в начале сентября прошлого года. Спустя несколько месяцев Ханна смогла вернуться в прежнюю форму и продемонстрировала поклонникам стройную фигуру.

Российская исполнительница родила дочь в начале сентября прошлогогода. Спустя несколько месяцев Ханна смогла вернуться в прежнюю форму и продемонстрировала поклонникам стройную фигуру.Несколько часов назад звезда опубликовала на своей странице вInstagram фотографию, на которой она позирует обнаженной, прикрывая тело шариками в формесердца. В подписи к снимку Ханна рассказала, что в ближайшее время выступит в трехроссийских городах. "Доброе утро, котята! Посылаю вам много любви и желаюсегодня отличной пятницы. Мы уже мчим в Питер, жду всех!", – обратилась к своимподписчикам певица.Пользователи похвалили исполнительницу за то, что она продолжает следить за своей фигурой после родов. "Красотка!", "Ты – супер! Безумно красивая!", "Богиня!", "Принцесса! И тебе хорошей и продуктивной пятницы!", "Что же ты за красоту прячешь под этими шариками?", "Хорошенькая", "Невероятная", "Нельзя быть такой красивой!", – писали они.Напомним, певица вышла замуж за генерального директора лейбла Black Star Inc. Павла Курьянова в июле 2015 года. Будущие супруги познакомились на конкурсе "Miss Kemer International – 2010", на котором заняла первое место. Известно, что муж исполнительницы занимается ее продвижением. Пара воспитывает пятимесячную дочь.