Лучший Остап Бендер на экране, любимый всеми дядя Митя из фильма Любовь и голуби, Груздев в Место встречи изменить нельзя и статный адвокат Роше в Ищите женщину – актер Сергей Юрский сыграл много запоминающихся ролей. Он зарабатывал очень приличные гонорары и поэтому оставил хорошее наследство.

Лучший Остап Бендер на экране, любимый всеми дядя Митя из фильма "Любовь и голуби", Груздев в "Место встречи изменить нельзя" и статный адвокат Роше в "Ищите женщину" – актер Сергей Юрский сыграл много запоминающихся ролей. Он зарабатывал очень приличные гонорары и поэтому оставил хорошее наследство.Год назад программа Первого канала "Идеальный ремонт" почти полностью преобразила загородный дом под Ногинском. Дизайнеры не только изменили внутреннюю отделку дома, но еще и преобразили его снаружи, отреставрировали старинную мебель. На любимой даче актера появилась новая лестница, а заодно и очень удобный кабинет для Юрского. Увы, наслаждался он этой красотой недолго – на рассвете 8 февраля 2019 года он скончался.После траурных мероприятий семье – вдове Наталье Теняковой и дочери-актрисе Наталье Юрской предстоит вступить в наследственные права и поделить имущество актера. Как говорят риэлторы, оценочная стоимость только одной подмосковной дачи Юрского – около 30 миллионов рублей.Кроме того, у него была и хорошая квартира на юго-западе Москвы, где актер и скончался от остановки сердца. Ее примерная стоимость – 18 миллионов рублей. Произведения искусства и автомобиль тоже не стоит сбрасывать со счетов – это еще несколько миллионов рублей."Наследники первой очереди – это жена, родители и все дети, независимо от того, рождены они в браке или нет, – поясни "Дни.Ру" адвокат. – Таким образом, все имущество покойного Сергея Юрского должно быть в разных долях поделено между вдовой и дочерью. Как правило, в этих случаях проблем не возникает и до судов не доходит".