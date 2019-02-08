Самолет экстренно вернулся в аэропорт Стокгольма из-за информации о заложенной бомбе. Сообщение поступило вскоре после взлета. На борту лайнера находятся 169 пассажиров.

Самолет экстренно сел в аэропорту Стокгольма из-за информации о заложенной бомбе.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Expressen, сообщение о взрывном устройстве поступило стразу после того, как Boeing 737 вылетел из Стокгольма в Ниццу. На борту лайнера, принадлежащего авиакомпании Norwegian, находятся 169 пассажиров.К самолету направлены полицейские и спасатели, передает "Интерфакс".