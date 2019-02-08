В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Коламбус Блю Джекетс на выезде одержал победу над клубом Аризона Койотиз. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Коламбус Блю Джекетс" на выезде одержал победу над клубом "Аризона Койотиз". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.Голкипер победителей Сергей Бобровский отразил 29 бросков по своим воротам. Его партнер по команде нападающий Артемий Панарин результативными действиями не отметился.В другом матче игрового дня вратарь "Даллас Старз" Антон Худобин сделал 21 сэйв, но это не спасло его команду от гостевого поражения в поединке с "Нэшвилл Предаторз". Встреча завершилась победой "хищников" в овертайме со счетом 3:2. Российские нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов остались без очков.Результаты остальных матчей игрового дня: "Миннесота Уайлд" – "Эдмонтон Ойлерз" – 1:4, "Чикаго Блэкхокс" – "Ванкувер Кэнакс" – 4:3 ОТ, "Калгари Флэймз" – "Сан-Хосе Шаркс" – 2:5.