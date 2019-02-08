Между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес другому удар предметом, похожим на нож, после чего скрылся...

Сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы в одном из столичных аэропортов при попытке скрыться задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о ножевом ранении. На месте происшествия сотрудниками полиции было установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес другому удар предметом, похожим на нож, после чего скрылся. Нарядом скорой помощи 23-летний пострадавший с тяжелыми травмами был госпитализирован в медицинское учреждение города Москвы. В данный момент пострадавший находится в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы в одном из аэропортов задержан 25-летний приезжий из ближнего зарубежья, который пытался покинуть столицу.Следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38