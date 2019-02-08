Сейчас у муниципального перевозчика 8 троллейбусных и 3 автобусных маршрута

Сейчас у муниципального перевозчика 8 троллейбусных и 3 автобусных маршрута«Владимирпассажиртранс» ежегодно перевозит более 25 миллионов пассажиров, больше 50% которых пользуются социальными льготами.Сейчас у муниципального перевозчика 8 троллейбусных и 3 автобусных маршрута. Все из них, за исключением автобуса №2, социальные, что служит весомой нагрузкой на бюджет компании.В 2017 году финансовая помощь от мэрии на покрытие плановых убытков предприятия составили почти 124 миллиона рублей. При этом глава сити-менеджер Андрей Шохин поручил руководству «Владимирпассажиртранса» разработать и реализовать программу скорейшего выхода из кризиса, существенно сократив задолженность по налогам и поставкам энергоресурсов.В 2018 году дотации от города снизились до 45 миллионов рублей, а задолженность по налогам и перед поставщиками полностью погасили.Продолжают и развитие инфраструктуры «Владимирпассажиртранса». Впервые с момента открытия депо, построенного в 1952 году, отремонтировали клуб и столовая. Члены местного профсоюза пользуются льготными путёвками в санатории, выезжают на экскурсии в другие регионы, посещают концерты и выставки.Стабильное развитие компании-перевозчика позволяет открывать новые рабочие места: как рассказал гендиректор Михаил Кулибаба, сегодня «Владимирпассажитранс» готов не только принять, но и обучать водителей троллейбусов, гарантируя стипендию и полный соцпакет.