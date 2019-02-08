Солистка группы Фабрика Ирина Тонева развлекается на роскошном курорте. 41-летняя вокалистка публикует в Сети откровенные снимки с отдыха.

Солистка группы "Фабрика" Ирина Тонева развлекается на роскошномкурорте. 41-летняя вокалистка публикует в Сети откровенные снимки с отдыха.Тонева вторую неделю выкладывает в личном Instagram кадры сострова Бали. Звезда не перестает восхищаться флорой и фауной этого райскогоместа."Аромат этих цветов подобен... чему... он бесподобен. И онитут везде растут. И мы растем вместе с ними 😄", – рассказала артистка поклонникам.Такжепевица показала фолловерам несколько пикантных кадров. На одном из них оназапечатлена топлес на зеленой лужайке.Также Иринадразнила фанатов откровенным видео. Оголившая грудь звезда принимала ванну с лепестками роз.Отметим,что о личной жизни Ирины известно крайне мало. Несколько лет назад "фабрикантка"тайно вышла замуж за танцора из ее шоу-балета, который младше исполнительницына 12 лет. Детишками супруги еще не обзавелись.Напомним, Тонева ранее не состояла в браке. До 2008 года онавстречалась с виджеем телеканала MTV Юрием Пашковым, а после с солистом группы"Банд’Эрос" Игорем Бурнышевым, но официально отношениязарегистрированы не были.