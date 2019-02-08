Потерпевший сообщил, что от дома на улице Генерала Дорохова пропал его автомобиль «Форд»...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 30-летнего приезжего, подозреваемого в краже автомобиля.В дежурную часть поступило заявление от 22-летнего мужчины. Он сообщил, что от дома на улице Генерала Дорохова пропал его автомобиль «Форд». Материальный ущерб составил более 620 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Брянской области. Установлено, что злоумышленник погрузил похищенный автомобиль на эвакуатор и вывез его в Брянскую область для дальнейшей продажи. Автомобиль изъят и возвращен владельцу.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93