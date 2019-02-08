Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений облил бензином автомашину "Ниссан Альмера" и угрожал поджечь ее...

7 февраля в службу "02" поступило сообщение о хулиганстве на 14-й Парковой улице.Прибывшим на место нарядом ППСП ОМВД России по району Восточное Измайлово был обнаружен мужчина 1982 года рождения, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений облил бензином автомашину "Ниссан Альмера" и угрожал поджечь.При задержании гражданин на замечания сотрудников полиции не реагировал, попытавшись скрыться, сел за руль автомашины "Лада Ларгус" и совершил наезд на полицейского.Принятыми мерами злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции.Проведенным медицинским освидетельствованием установлено алкогольное опьянение задержанного, на него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.1 КоАП РФ.Старший сержант полиции обращался в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен и продолжил несение службы.Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве