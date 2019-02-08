Неизвестные совершили нападение на заявителя, завязав драку, в ходе которой один из нападавших похитил из куртки заявителя имущество...

Оперативниками уголовного розыска Отдела полиции «Китай-город» УВД по ЦАО задержаны двое молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении.В полицию от 30-летнего москвича поступило заявление о разбойном нападении.Сотрудники полиции установили, что на Никольской улице неизвестные совершили нападение на заявителя, завязав драку, в ходе которой один из нападавших похитил из куртки заявителя имущество. Потерпевший нарядом скорой медицинской помощи госпитализирован в лечебное учреждение с различными травмами.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам на месте происшествия задержали подозреваемых – двоих 20-летних приезжих. У злоумышленников при задержании изъято похищенное имущество.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60