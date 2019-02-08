Эти деньги потратят на спортивное оборудование, инвентарь и экипировку

Эти деньги потратят на спортивное оборудование, инвентарь и экипировкуСпортивные школы Владимирской области получат более 90 миллионов рублей. Эти деньги потратят на спортивное оборудование, инвентарь и экипировку, а также на командирование спортсменов на сборы и соревнования.3 учреждения во Владимире, Коврове и Муроме, которые подготавливают хоккеистов, получат 25 миллионов рублей для покупки спортивного оборудования и инвентаря.На закупку оборудования для общефизической и специализированной подготовки для ковровской СШОР дзюдо, самбо имени Сергея Рыбина направят 4 миллиона 589 тысяч рублей.Помимо этого, 3 миллиона 114 тысяч рублей из федерального бюджета пойдёт на развитие олимпийских видов спорта, определённых Минспортом как базовые для 33-го региона. Речь идёт о боксе, конькобежном спорте, лёгкой атлетике, спортивной борьбе, спортивной гимнастике, тяжёлой атлетике и художественной гимнастике.