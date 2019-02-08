Сразу два пожарных автомобиля, спешивших к месту серьезного возгорания в Сургуте, стали участниками дорожно-транспортного происшествия с автобусом. В результате инцидента, попавшего в объектив регистратора, никто не пострадал.

Авария с участием рейсового автобуса и двух автомобилей пожарной службы, произошедшая в четверг, 7 февраля, на улице Энергетиков в Сургуте, попала в объектив регистратора очевидца.Спецтранспорт следовал к месту серьезного возгорания на территории торгового дома "Фараон"."Это было мелкое ДТП... Машины заменили, никто не пострадал. Диспетчеры автоматически отрабатывают такие вещи, информация сразу передается в центральный пункт связи, и гарнизон высылает другой автомобиль, резервный", — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального МЧС РФ.