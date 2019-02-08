Студентка факультета журналистки пыталась покончить с собой в здании МГУ. Девушке оказали помощь психиатры, ее доставили в больницу.

Студентка факультета журналистки МГУ пыталась покончить с собой.Как сообщили ТАСС в пресс-службе главка столичной полиции, девушка стала вести себя неадекватно прямо на лекции. Преподаватели вовремя смогли ее остановить.На место происшествия были вызваны полицейские. Также в университет прибыла бригада экстренной психиатрической помощи. Девушку госпитализировали в соответствующее медучреждение.По данным СМИ, студентка состоит на учете у психиатра, несколько раз лечилась в клинике.