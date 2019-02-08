Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила более 237 тысяч рублей.

28 ноября 2018 года в дежурную часть ОМВД России по Суздальскому району поступило сообщение от 56-летней жительницы одного из сел Суздальского района о совершении в отношении нее имущественного преступления.Полицейские установили, что в день совершения кражи в доме оставалась только 81-летняя мать заявительницы. Пока пенсионерка находилась во дворе, неустановленное лицо путем свободного доступа через незапертую дверь проникло в дом, откуда совершило кражу денежных средств в сумме более 230 тысяч рублей, а также золотых украшений. Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила более 237 тысяч рублей.По данному факту следственным отделением ОМВД было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были опрошены соседи потерпевшей, а также изъяты записи с камеры видеонаблюдения, расположенной на одном из домов. Изучив видеозаписи, полицейские установили, что в день совершения преступления к дому подъезжал автомобиль, пассажирка которого, женщина предположительно цыганской наружности, заходила в дом потерпевшей.4 февраля текущего года полицейские установили личность злоумышленницы и задержали безработную ранее не судимую 53-летнюю женщину по месту ее проживания в Камешковском районе. Фигурантка в содеянном созналась.Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность фигурантки к аналогичным преступлениям.