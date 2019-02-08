Мастерская легендарной участницы групп Мираж и Звезды, а сегодня успешной сольной певицы Наталии Гулькиной больше напоминает музей. Здесь собраны награды, подарки поклонников, концертные платья. Корреспондент Дни.Ру побывал в гостях у певицы.

Мастерская легендарной участницы групп "Мираж" и "Звезды", а сегодня успешной сольной певицы Наталии Гулькиной больше напоминает музей. Здесь собраны награды, подарки поклонников, концертные платья. Корреспондент "Дни.Ру" побывал в гостях у певицы.Нынешний год для Наталии Гулькиной – это череда юбилеев. 6 февраля ее первенец Алексей отметил 35-летие. 20 февраля самой Наталии стукнет 55. А потом 25 лет исполнится и дочери – Яне."Сын учился на менеджера в институте экономики, статистики и информатики, но не окончил и бросил, потому что ему было не интересно, – вздыхает Наталия. – И сегодня находится в свободном полете.Мне кажется, что из Лешки мог бы получиться потрясающий повар – он умеет и любит готовить. Кроме того, он делает великолепные фотографии. Он считает, что хотел бы заниматься кино, но я не настолько богата, чтобы его спонсировать. Вообще, Алексей – творческий человек, пишет музыку. Недавно ему привезла электронное пианино, на котором прежде играла Яна. Сама же она учится в педагогическом".Никого из детей Гулькиной карьера артиста не прельщает, хотя дочь Яна имеет вокальные данные, даже несколько раз выходила со знаменитой мамой на сцену. Наталия даже предлагала ей записать красивую песню и при помощи отца-хореографа сделать крутой номер. Сыну же интереснее быть "за кадром", – делать аранжировки, сводить треки. "Но я не хочу с ним работать, потому что со своего не спросишь так, как можно с чужого, – пояснила Наталия. – А я по своей природе перфекционист и мне нужен идеальный результат. И если сыну покажется что-то крутым, а мне это не понравится, то вот тебе и повод для конфликта. Наши мнения и взгляды на музыку часто, кстати, расходятся".Дети Гулькиной видели неприглядную изнанку блестящей карьеры мамы, часто бывали с ней на гастролях. "Они знают, что нужно пахать, видели, что я постоянно в отъездах, поэтому их такая судьба не прельщает, – пояснила Наталья. – Более того, Лешка долго стеснялся родства со мной. ему казалось, что мама делает дурацкую музыку и ничего хорошего не поет, словно стыдился. Он не говорил ребятам, кто его мать. Лишь недавно он прослушал все мои песни, стал давать советы и как-будто бы стал гордиться мною".Наследники певицы сегодня готовятся к ее юбилею. У поклонников артистки будет редкая возможность их увидеть28 марта в ЦКИ "Меридиан", где состоится концерт Наталии. Просто Алексей и Яна не любят публичности – у парня даже аккаунт в социальной сети закрытый – только для своих.