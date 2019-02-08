Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги продолжилась матчем между Тампой-Бэй Лайтнинг и Сент-Луис Блюз. Минимальную победу со счетом 1:0 одержали хоккеисты нот.

Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги продолжилась матчем между "Тампой-Бэй Лайтнинг" и "Сент-Луис Блюз". Минимальную победу со счетом 1:0 одержали хоккеисты "нот".Соперники не смогли выявить победителя в основное время поединка, завершив его необычной для матча заокеанской лиги нулевой ничьей. Судьба матча решилась в дополнительное время, когда победную шайбу забросил Брейден Шенн. Одним из ассистентов канадца стал российский нападающий Владимир Тарасенко, набравший свой 36 балл в текущем сезоне НХЛ.Тарасенко стал злым гением другого российского игрока, который принимал участие в матче – голкипера "Тампы" Андрея Василеского, который был близок к тому, чтобы сохранить свои ворота на замке. За 64 минуты встречи россиянин совершил 38 сейвов, но передача Тарасенко с последующим голом лишила вратаря шатаута.Впрочем, даже несмотря на поражение, Василевский получил статус первой звезды матча.